Мурашко назвал планируемые сроки массовой поставки вакцин

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовая поставка вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 планируется в конце ноября и в декабре.
Мурашко назвал планируемые сроки массовой поставки вакцин
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объёме», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что третью вакцину от COVID-19 в России могут зарегистрировать через месяц. 

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции — препарата «ЭпиВакКорона», разработанного центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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