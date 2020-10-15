Мурашко назвал планируемые сроки массовой поставки вакцин
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объёме», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что третью вакцину от COVID-19 в России могут зарегистрировать через месяц.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции — препарата «ЭпиВакКорона», разработанного центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».