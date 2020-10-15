Третью вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в России через месяц

Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром имени Чумакова РАН, может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россия имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована. Коллеги, которые её разрабатывают, имеют большой опыт в вакцинологии», — приводит её слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

6 октября Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук сообщил о начале клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.