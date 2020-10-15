Попова оценила риски заболевания детей коронавирусом в школах

Короткая ссылка
Первый месяц работы российских школ продемонстрировал, что рисков инфицирования детей коронавирусом нет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы подготовили школы, они работают. Первый месяц показал, что рисков для детей нет. Дети не заболевают. Те опасения, которые были высказаны, — что дети будут заражаться и приносить инфекцию домой, — этого не происходит», — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее она заявила, что наибольшее число среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют офисные работники и госслужащие.

В соответствии с данными Минпросвещения, в 115 школах России введён карантин из-за случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить