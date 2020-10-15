Попова оценила риски заболевания детей коронавирусом в школах

Первый месяц работы российских школ продемонстрировал, что рисков инфицирования детей коронавирусом нет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы подготовили школы, они работают. Первый месяц показал, что рисков для детей нет. Дети не заболевают. Те опасения, которые были высказаны, — что дети будут заражаться и приносить инфекцию домой, — этого не происходит», — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее она заявила, что наибольшее число среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют офисные работники и госслужащие.

В соответствии с данными Минпросвещения, в 115 школах России введён карантин из-за случаев коронавирусной инфекции COVID-19.