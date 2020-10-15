В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы

В Домодедове задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы, пропавшей 10 октября. Об этом сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.

«Задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (ч. 3 ст. 131 УК России и ч. 1 ст. 105 УК России)», — говорится в пресс-релизе.

Молодой человек дал признательные показания и показал, где спрятал тело девушки.

По предварительным данным следствия, в ночное время подозреваемый и потерпевшая были вместе в сквере в Домодедове, когда между ними произошёл конфликт. Молодой человек изнасиловал и задушил девушку, после чего сбросил её тело в канализационный люк.

Как уточняет ТАСС, девушку искали с 10 октября.

В сентябре суд в Рыбинске заключил под стражу обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр.