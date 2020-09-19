Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве сестёр в Рыбинске

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Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области.
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве сестёр в Рыбинске
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября включительно», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Молчанову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 4 ст. 131 УК России, п. «б ч. 4 ст. 132 УК России (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера).

15 сентября стало известно, что в Рыбинске (Ярославская область) мать после прихода с работы обнаружила дома тела двух дочерей восьми и 13 лет.

В преступлении подозревается сожитель их матери. Мужчина был задержан 18 сентября, он признался в соедянном. СК предъявил ему обвинение.

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