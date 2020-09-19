СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске

Следственный комитет предъявил обвинение Виталию Молчанову, подозреваемому в убийстве двух девочек в Рыбинске.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК, ч. 4 ст. 131 УК и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК («Убийство»; «Изнасилование»; «Насильственные действия сексуального характера»).

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

По указанию председателя ведомства Александра Бастрыкина следователи продолжают работу по «оценке деятельности органов правопорядка», в чьи обязанности входили контроль за поведением отбывшего наказание мужчины и проведение с ним профилактических мероприятий.

15 сентября стало известно, что в Рыбинске (Ярославская область) мать после прихода с работы обнаружила дома тела двух дочерей восьми и 13 лет.

В преступлении подозревается сожитель их матери. Мужчина был задержан 18 сентября, он признался в преступлении.

Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о расследовании дела.