Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства сестёр в Рыбинске

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о расследовании дела об убийстве двух сестёр в Рыбинске Ярославской области, сообщается на сайте ведомства.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства сестёр в Рыбинске
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Как отмечается, дано поручение «оперативно доложить в центральный аппарат ведомства об обстоятельствах произошедшего и принимаемых мерах, направленных на восстановление нарушенных прав».

Ранее сообщалось, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестёр восьми и 13 лет, чьи тела их мать обнаружила дома после прихода с работы.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело об убийстве двоих детей, совершённом с особой жестокостью. 

По информации местных СМИ, мать девочек проживала с мужчиной, ранее судимым за тяжкие преступления. В настоящее время идёт его розыск.

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