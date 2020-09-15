Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства сестёр в Рыбинске
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Как отмечается, дано поручение «оперативно доложить в центральный аппарат ведомства об обстоятельствах произошедшего и принимаемых мерах, направленных на восстановление нарушенных прав».
Ранее сообщалось, что следователи и полиция ищут убийцу двух сестёр восьми и 13 лет, чьи тела их мать обнаружила дома после прихода с работы.
По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело об убийстве двоих детей, совершённом с особой жестокостью.
По информации местных СМИ, мать девочек проживала с мужчиной, ранее судимым за тяжкие преступления. В настоящее время идёт его розыск.