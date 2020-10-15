В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

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В Красноярском крае в районе города Заозёрный в результате ДТП погибли три человека, ещё двое госпитализированы.
В Красноярском крае в ДТП погибли три человека
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального ГУ МВД.

ДТП произошло на 19-м км автодороги Заозёрный — Новая Солянка.

«Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево», — заявили в МВД.

Погибли трое пассажиров автомобиля. Водителя и ещё одного пассажира госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области в результате ДТП погибли четыре человека.

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