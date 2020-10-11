В Вологодской области в результате ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное управление МЧС России.

«Столкновение легковых автомобилей Subaru Impreza и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре, один госпитализирован в ЦРБ города Сокола. МЧС России проводило деблокировку», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что ДТП произошло на 490-м километре автодороги Москва — Архангельск в Сокольском районе Вологодской области.

Также отмечается, что детей среди пострадавших нет.

Ранее три человека погибли в результате аварии с участием автобуса в Дагестане.