В Красноярске автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Короткая ссылка
Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Советском районе Красноярска, пострадали четыре человека.
В Красноярске автобус столкнулся с грузовым автомобилем
  • РИА Новости

«По предварительной информации, на улице 9 Мая, 15, водитель маршрутного автобуса № 63 допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался задним ходом и был задействован в ремонтных работах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

Отмечается, что в результате ДТП получили травмы четыре человека: водитель и трое пассажиров автобуса.

Водитель госпитализирован с переломами, троих пассажиров с ушибами осматривают врачи. 

Ранее сообщалось, что в Вологодской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить