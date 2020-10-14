В Красноярске автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Советском районе Красноярска, пострадали четыре человека.

«По предварительной информации, на улице 9 Мая, 15, водитель маршрутного автобуса № 63 допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался задним ходом и был задействован в ремонтных работах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

Отмечается, что в результате ДТП получили травмы четыре человека: водитель и трое пассажиров автобуса.

Водитель госпитализирован с переломами, троих пассажиров с ушибами осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области в результате ДТП погибли четыре человека.