В ЕАО рассказали о ситуации с подтоплениями

Ситуация с подтоплениями из-за паводка на реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) улучшается, вода постепенно уходит из населённых пунктов. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.

«Населённые пункты продолжают освобождаться от воды. Подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет. Однако вода ещё стоит на 18 приусадебных и 789 дачных участках, 3 000 га сельскохозяйственных земель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что паводок задел восемь населённых пунктов, где проживают более 5 тыс. человек.

«К ликвидации последствий наводнения привлекались свыше 1000 человек из числа спасателей, военнослужащих, полиции, органов местного самоуправления и других служб и ведомств», — добавили в МЧС.

В сентябре в ЕАО ущерб от паводка на реке Амур оценили в 1,45 млрд рублей.