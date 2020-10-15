В ЕАО рассказали о ситуации с подтоплениями

Короткая ссылка
Ситуация с подтоплениями из-за паводка на реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) улучшается, вода постепенно уходит из населённых пунктов. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.
В ЕАО рассказали о ситуации с подтоплениями
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Населённые пункты продолжают освобождаться от воды. Подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет. Однако вода ещё стоит на 18 приусадебных и 789 дачных участках, 3 000 га сельскохозяйственных земель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что паводок задел восемь населённых пунктов, где проживают более 5 тыс. человек.

«К ликвидации последствий наводнения привлекались свыше 1000 человек из числа спасателей, военнослужащих, полиции, органов местного самоуправления и других служб и ведомств», — добавили в МЧС.

В сентябре в ЕАО ущерб от паводка на реке Амур оценили в 1,45 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить