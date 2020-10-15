В ЕАО рассказали о ситуации с подтоплениями
- © РИА Новости / Виталий Аньков
«Населённые пункты продолжают освобождаться от воды. Подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет. Однако вода ещё стоит на 18 приусадебных и 789 дачных участках, 3 000 га сельскохозяйственных земель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что паводок задел восемь населённых пунктов, где проживают более 5 тыс. человек.
«К ликвидации последствий наводнения привлекались свыше 1000 человек из числа спасателей, военнослужащих, полиции, органов местного самоуправления и других служб и ведомств», — добавили в МЧС.
В сентябре в ЕАО ущерб от паводка на реке Амур оценили в 1,45 млрд рублей.