В МЧС назвали предварительный ущерб от паводка в ЕАО

Ущерб от паводка на реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) в этом году оценён в 1,45 млрд рублей.

«По предварительной оценке, в текущем году ущерб составляет уже 1,45 млрд рублей», — цитирует ТАСС руководителя ГУ МЧС по региону Романа Бойко.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил приступить к расселению жителей из зон подтопления.

Уточняется, что во время паводка в этом году в зоне подтопления оказался 151 жилой дом, 2991 приусадебный и дачный участок.

Ранее стало известно, что уровень Амура у Хабаровска начал снижаться. Всего в настоящее время в зоне паводка находятся 35 населённых пунктов края.