В МЧС назвали предварительный ущерб от паводка в ЕАО

Короткая ссылка
Ущерб от паводка на реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) в этом году оценён в 1,45 млрд рублей.
В МЧС назвали предварительный ущерб от паводка в ЕАО
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«По предварительной оценке, в текущем году ущерб составляет уже 1,45 млрд рублей», — цитирует ТАСС руководителя ГУ МЧС по региону Романа Бойко.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил приступить к расселению жителей из зон подтопления.

Уточняется, что во время паводка в этом году в зоне подтопления оказался 151 жилой дом, 2991 приусадебный и дачный участок.

Ранее стало известно, что уровень Амура у Хабаровска начал снижаться. Всего в настоящее время в зоне паводка находятся 35 населённых пунктов края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить