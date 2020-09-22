Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться

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Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться, сообщили в краевом управлении МЧС. Всего в настоящее время в зоне паводка находятся 35 населённых пунктов края.
Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

«По данным автоматизированного гидрологического комплекса Хабаровского гидрометцентра, уровень Амура на 09:00 (02:00 мск) 22 сентября составил у города Хабаровска 621 см», — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняется, гребень паводка сместился ниже по течению и проходит у села Елабуга.

«Под влиянием водной стихии находятся 35 населённых пунктов в шести муниципальных образованиях. Общим итогом в зоне подтопления 47 жилых домов, более 2000 земельных, приусадебных и дачных участков, а также более 40 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог», — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, сумма предварительного ущерба от паводка в Хабаровском крае оценивается в 60 млн рублей.

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