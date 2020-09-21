В Хабаровском крае назвали сумму предварительного ущерба от паводка

Сумма предварительного ущерба от паводка в Хабаровском крае оценивается в 60 млн рублей. Об этом заявили в региональном правительстве.

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«В Хабаровском крае из-за паводков и обильных осадков в четырёх муниципальных образованиях края пострадал урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сумма предварительного ущерба составила около 60 млн рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что от последствий паводка пострадали около 10% краевых посевов (6,6 тыс. га). По последним данным, уровень реки Амур у города Хабаровска составляет 627 см.