В Хабаровском крае назвали сумму предварительного ущерба от паводка

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Сумма предварительного ущерба от паводка в Хабаровском крае оценивается в 60 млн рублей. Об этом заявили в региональном правительстве.
В Хабаровском крае назвали сумму предварительного ущерба от паводка
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«В Хабаровском крае из-за паводков и обильных осадков в четырёх муниципальных образованиях края пострадал урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сумма предварительного ущерба составила около 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от последствий паводка пострадали около 10% краевых посевов (6,6 тыс. га).

По последним данным, уровень реки Амур у города Хабаровска составляет 627 см.

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