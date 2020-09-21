Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 627 см

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Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 627 см. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 627 см
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«По оперативным данным... уровень реки Амур на АГК (автоматизированный гидрологический комплекс) у г. Хабаровска на 06:00 21.09.2020 года составил 627 см», — отмечается в тексте.

В МЧС уточнили, что на реках сохраняется повышенная водность. К примеру, затоплены поймы рек Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину от 0,1 до 1,9 м.

Ранее сообщалось о подтоплениях в 27 населённых пунктах Хабаровского края из-за подъёма уровня воды в Амуре.

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