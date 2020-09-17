В мэрии Хабаровска рассказали о ходе строительства дамб от паводков

Короткая ссылка
Строительство дамбы в прибрежной зоне Хабаровска идёт с учётом запаса высоты, рассчитанного на случай подъёма Амура до 650 см. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии Хабаровска рассказали о ходе строительства дамб от паводков
  • © khabarovskadm.ru

«Над защитой города краевые и городские спасательные подразделения, службы благоустройства трудятся в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Уточняется, что первую очередь будут защищены слабые места, расположенные близко к Амуру или находящиеся в низине. 

Так, например, за ночь была отсыпана дамба по улице Штормовой, которая позволит сдержать выход воды на городские улицы с плотным автотрафиком.

Сообщается, что в устье Затона также ведутся работы по возведению дамбы, так как это одно из самых проблемных мест в Хабаровске с точки зрения паводка.

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что уровень воды в реке Амур у города Хабаровска приближается к «опасному значению» в 6 м. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить