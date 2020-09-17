В мэрии Хабаровска рассказали о ходе строительства дамб от паводков

Строительство дамбы в прибрежной зоне Хабаровска идёт с учётом запаса высоты, рассчитанного на случай подъёма Амура до 650 см. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Над защитой города краевые и городские спасательные подразделения, службы благоустройства трудятся в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Уточняется, что первую очередь будут защищены слабые места, расположенные близко к Амуру или находящиеся в низине.

Так, например, за ночь была отсыпана дамба по улице Штормовой, которая позволит сдержать выход воды на городские улицы с плотным автотрафиком.

Сообщается, что в устье Затона также ведутся работы по возведению дамбы, так как это одно из самых проблемных мест в Хабаровске с точки зрения паводка.

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что уровень воды в реке Амур у города Хабаровска приближается к «опасному значению» в 6 м.