В Хабаровском крае 27 населённых пунктов затронул паводок

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В 27 населённых пунктах Хабаровского края подъём уровня воды в Амуре и на других реках привёл к подтоплениям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В Хабаровском крае 27 населённых пунктов затронул паводок
  • © 27.mchs.gov.ru

«Всего по состоянию на утро 18 сентября 2020 года, на территории Хабаровского края в результате выпадения осадков и прохождения дождевого паводка в 27 населённых пунктах 6 муниципальных образований остаются подтопленными 25 жилых домов, 1952 земельных, приусадебных и дачных участков, а также и 35 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уровень воды Амура у Хабаровска на утро 18 сентября составил 615 см, увеличившись на 21 см за сутки. Опасной для города считается отметка 600 см. В Комсомольске на Амуре уровень воды составил 539 см, поднявшись на 7 см за сутки. Опасный для города уровень — 650 см.

Сообщается, что в обоих городах идут работы по отсыпке временных дамб, укреплению гидрозащиты, установке насосных групп, в коллекторах закрывают ливневые решетки.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в десяти районах Хабаровского края из-за паводка, произошедшего после подъёма уровня воды в Амуре.

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