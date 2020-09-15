В десяти районах Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации введён в десяти районах Хабаровского края из-за паводка, произошедшего после подъёма уровня воды в Амуре.
В десяти районах Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка
  • © МЧС РФ / РИА Новости

Об этом сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

Режим ЧС распространяется на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также на Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы и район имени Лазо.

Накануне уровень воды в Амуре около Хабаровска составил 540 см.

Согласно прогнозу Дальневосточного Гидрометцентра, к середине сентября он может достигнуть отметки в 580—600 см, а к 18—19 сентября — подняться до 650 см.

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