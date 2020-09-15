МЧС сообщило о подъёме уровня воды в Амуре у Хабаровска

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает подниматься: всего 44 см осталось до достижения опасного уровня, сообщили в региональном главке МЧС России.

«По состоянию на утро 15 сентября у Хабаровска уровень Амура поднялся за сутки на 16 см и составил 5,56 м. Опасным считается уровень в 6 м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в ближайшие дни ожидается дальнейший подъём уровня воды.

Ранее сообщалось, что река Раздольная в Приморье из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен» может выйти из берегов после паводка.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Уссурийске из-за паводка, произошедшего после тайфуна «Хайшен».