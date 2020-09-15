МЧС сообщило о подъёме уровня воды в Амуре у Хабаровска
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«По состоянию на утро 15 сентября у Хабаровска уровень Амура поднялся за сутки на 16 см и составил 5,56 м. Опасным считается уровень в 6 м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что в ближайшие дни ожидается дальнейший подъём уровня воды.
Ранее сообщалось, что река Раздольная в Приморье из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен» может выйти из берегов после паводка.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Уссурийске из-за паводка, произошедшего после тайфуна «Хайшен».