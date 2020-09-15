В Уссурийске ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введён в Уссурийске из-за паводка, произошедшего после тайфуна «Хайшен».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Уссурийского городского округа.

«Введён режим ЧС локального характера на территории города Уссурийска из-за паводка после тайфунов», — заявил он.

Отмечается, что в центре Уссурийска оказались подтоплены три дома и 14 придомовых территорий после того, как река Раковка вышла из берегов.

Ранее сообщалось, что река Раздольная в Приморье из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен» может выйти из берегов после паводка.

Режим ЧС после тайфунов действует в пяти районах края.