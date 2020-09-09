В Приморье из-за тайфунов река Раздольная может выйти из берегов

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Река Раздольная в Приморье из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен» может выйти из берегов после паводка, возможны подтопления близлежащих территорий. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на региональное Министерство ГО и ЧС.
В Приморье из-за тайфунов река Раздольная может выйти из берегов
  • © primorsky.ru

«В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в Приморском крае может выйти из берегов. По данным Примгидромета, в зоне возможного подтопления оказываются Октябрьский округ в районе населённых пунктов Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Кроме того, в зоне риска — область среднего и нижнего течения реки Раздольной», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

Спасатели рекомендуют избегать выходов на туристические маршруты и ограничить использование личного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что режим ЧС после тайфунов действует в пяти районах Приморья.

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