Вода может перелиться через дамбу в районе Приморья из-за тайфуна
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«В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу», — сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморского края.
Там отметили, что оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию.
Кроме того, после ночных дождей появились переливы воды на некоторых автодорогах региона, добавили в администрации.
Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 8 сентября, тайфун «Хайшен» принёс в Приморье до 90 миллиметров осадков, в посёлке Пограничный выпала почти месячная норма осадков.