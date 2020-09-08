Вода может перелиться через дамбу в районе Приморья из-за тайфуна

Вода может перелиться через дамбу в одном из районов Приморья из-за сильных осадков, которые принёс в регион тайфун «Хайшен». Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

«В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу», — сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморского края.

Там отметили, что оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию.

Кроме того, после ночных дождей появились переливы воды на некоторых автодорогах региона, добавили в администрации.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 8 сентября, тайфун «Хайшен» принёс в Приморье до 90 миллиметров осадков, в посёлке Пограничный выпала почти месячная норма осадков.