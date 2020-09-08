В Приморье из-за тайфуна «Хайшен» выпало до 90 миллиметров осадков

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В ночь на вторник, 8 сентября, тайфун «Хайшен» принёс в Приморье до 90 миллиметров осадков, в посёлке Пограничный выпала почти месячная норма осадков.

«Согласно траектории тайфуна, основные дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника от 20 до 90 миллиметров. В Пограничном за ночь выпало до 90 миллиметров дождя при норме 68, в Хасанском районе: Посьет 48 при норме 97, Барабаш 82 при норме 140, во Владивостоке — 20 миллиметров», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Также специалист добавил, что к настоящему моменту тайфун ослабел до обычного циклона.

Ранее сообщалось, что в Приморье готовятся к удару тайфуна «Хайшен»: по мнению синоптиков, основной удар стихии придётся на вечер и ночь с 7 на 8 сентября, а в зоне особой опасности находятся юг и запад края.

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