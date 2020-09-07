В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак»
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Как сообщает ИА PrimaMedia, активная работа продолжается в наиболее пострадавших муниципалитетах — Хасанском и Надеждинском районах. Здесь ремонтируют кровли и дорожное покрытие, убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение.
В воскресенье, 6 сентября, ход ремонтных работ в Надеждинском районе проинспектировал глава региона Олег Кожемяко.
Ранее стало известно, что тайфун «Хайшен» приближается к Приморскому краю стремительнее, чем прогнозировали ранее, о чём сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.