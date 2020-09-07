В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак»

Короткая ссылка
В Приморье ведутся работы по устранению последствий тайфуна «Майсак», ударившего по региону 3 сентября.
В Приморье устраняют последствия тайфуна «Майсак»
  • © Администрация Приморского края/АО «ДРСК»

Как сообщает ИА PrimaMedia, активная работа продолжается в наиболее пострадавших муниципалитетах — Хасанском и Надеждинском районах. Здесь ремонтируют кровли и дорожное покрытие, убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение.

В воскресенье, 6 сентября, ход ремонтных работ в Надеждинском районе проинспектировал глава региона Олег Кожемяко.

Ранее стало известно, что тайфун «Хайшен» приближается к Приморскому краю стремительнее, чем прогнозировали ранее, о чём сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить