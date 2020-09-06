Синоптики предупредили об ускорении движения нового тайфуна к Приморью

Тайфун «Хайшен» приближается к Приморскому краю стремительнее прогноза, сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«По последним данным, прохождение тайфуна идёт быстрее, специалисты ускорили перемещение тайфуна «Хайшен» в сторону Приморья, ухудшение погоды ожидается уже в понедельник (7 сентября. — RT) днём», — цитирует его РИА Новости.

В то же время прогнозируется, что новый тайфун окажется слабее тайфуна «Майсак».

«Осадков примерно одинаково, а ветер будет слабее, до ураганного не дойдёт, но остаётся сильным, штормовым — до 32 м/с», — уточнили в Примгидромете.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать резервы спасателей в районах, где ожидается удар тайфуна «Хайшен».