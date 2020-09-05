В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна

В Приморском крае создают резерв из спасателей из-за ожидающегося на территории региона 7—8 сентября тайфуна «Хайшен».

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«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7—8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья. Губернатор поставил задачу наладить электроснабжение в пострадавших от непогоды населённых пунктах. Ранее в двух посёлках Шкотовского района Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак».