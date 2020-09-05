В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна
- © Администрация Приморского края/АО «ДРСК»
«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7—8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
Губернатор поставил задачу наладить электроснабжение в пострадавших от непогоды населённых пунктах.
Ранее в двух посёлках Шкотовского района Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак».