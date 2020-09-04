В двух посёлках Приморья введён режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»

В двух посёлках Шкотовского района Приморья введён режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак».

«Принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в посёлках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

Отмечается, что в регионе зафиксировано множество аварий на линиях электроснабжения, есть случай отключения воды.

Ранее в Приморье два человека погибли в результате ЧП с плавкраном «Черноморец-34». Инцидент произошёл из-за тайфуна «Майсак».