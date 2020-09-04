В двух посёлках Приморья введён режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»
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«Принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в посёлках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.
Отмечается, что в регионе зафиксировано множество аварий на линиях электроснабжения, есть случай отключения воды.
Ранее в Приморье два человека погибли в результате ЧП с плавкраном «Черноморец-34». Инцидент произошёл из-за тайфуна «Майсак».