В Приморье два человека погибли из-за ЧП с плавкраном
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Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, в результате неблагоприятных метеорологических условий... в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран «Черноморец-34», на борту которого находился экипаж в количестве девяти человек», — указывается в заявлении.
Уточняется, что двое членов экипажа погибли, остальные семеро не пострадали.
«Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», — добавили в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра.