В Приморье два человека погибли из-за ЧП с плавкраном

В Приморье два человека погибли в результате ЧП с плавкраном «Черноморец-34». Инцидент произошёл из-за тайфуна «Майсак».

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в результате неблагоприятных метеорологических условий... в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран «Черноморец-34», на борту которого находился экипаж в количестве девяти человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что двое членов экипажа погибли, остальные семеро не пострадали.

«Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», — добавили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра.