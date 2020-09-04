В Приморье два человека погибли из-за ЧП с плавкраном

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В Приморье два человека погибли в результате ЧП с плавкраном «Черноморец-34». Инцидент произошёл из-за тайфуна «Майсак».
В Приморье два человека погибли из-за ЧП с плавкраном
  • © пресс-служба управления МЧС

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в результате неблагоприятных метеорологических условий... в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран «Черноморец-34», на борту которого находился экипаж в количестве девяти человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что двое членов экипажа погибли, остальные семеро не пострадали.

«Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», — добавили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра.

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