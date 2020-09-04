В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

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Пресс-служба правительства Приморья сообщила, что тайфун «Майсак», вызвавший ураганный ветер в регионе, привёл к травмам 55 человек.
В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра
  • globallookpress.com
  • © Роман Денисов

Отмечается, что министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко указала, что в основном люди обращались к врачам с ушибами и «инородными телами в переднем отделе глаза».

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем... была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы», — сказала она.

Министр также подтвердила данные о гибели одного человека в связи с падением дерева из-за ураганного ветра.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей Владивостока и других городов оставаться дома из-за урагана, вызванного тайфуном «Майсак».

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