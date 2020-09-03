Власти Приморского края сообщили о первой жертве тайфуна «Майсак»

В Приморском крае один человек скончался от последствий прохождения тайфуна «Майсак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

РИА Новости

«Есть жертва стихии — в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается», — говорится в сообщении в Facebook. Отмечается, что в результате непогоды в Приморье могут ввести режим чрезвычайной ситуации краевого уровня. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей Владивостока и других городов оставаться дома из-за урагана, вызванного тайфуном «Майсак».