Власти Приморского края сообщили о первой жертве тайфуна «Майсак»

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В Приморском крае один человек скончался от последствий прохождения тайфуна «Майсак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти Приморского края сообщили о первой жертве тайфуна «Майсак»
  • РИА Новости

«Есть жертва стихии — в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что в результате непогоды в Приморье могут ввести режим чрезвычайной ситуации краевого уровня.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей Владивостока и других городов оставаться дома из-за урагана, вызванного тайфуном «Майсак».

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