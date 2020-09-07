В Приморье готовятся к удару тайфуна «Хайшен»

Приморское МЧС находится в полной готовности перед приходом тайфуна «Хайшен».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По мнению синоптиков, основной удар стихии придётся на вечер и ночь с 7 на 8 сентября, а в зоне особой опасности сейчас находятся юг и запад края.

Спасатели уже выдвинулись в самые опасные в плане удара стихии районы и готовы оперативно реагировать на любые ситуации, связанные с тайфуном, сильным ветром и ливнями.

Всего в мероприятии задействованы 213 человек. Установлено 13 новых пожарно-насосных станций. Сообщается, что сотрудники ведомства на всех местах обеспечены необходимой техникой.

Синоптики прогнозируют, что тайфун «Хайшен» принесёт обильные осадки, а порывы ветра могут достигать 32 м/с.

Ранее сообщалось, что в Приморье ведутся работы по устранению последствий тайфуна «Майсак», ударившего по региону 3 сентября.