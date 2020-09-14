В ЕАО ввели режим ЧС после прорыва дамбы

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В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера в связи с ситуацией в Ленинском районе.
В ЕАО ввели режим ЧС после прорыва дамбы
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Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ввести режим ЧС регионального характера предложил начальник главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

«Он отметил, что в настоящий момент сил и средств, задействованных на укреплении дамбы, достаточно. Решение о введении режима ЧС было единогласно принято членами комиссии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после прорыва дамбы в селе Ленинское в Еврейской автономной области были эвакуированы 60 человек.

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