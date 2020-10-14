Фальков рассказал об условиях перевода вузов на удалёнку

Короткая ссылка
Университеты в России будут переходить на дистанционное обучение в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, сообщил в эфире «Россия 1» глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в настоящее время переводятся на удалёнку только отдельные группы.
Фальков рассказал об условиях перевода вузов на удалёнку
  • РИА Новости

«Поскольку ситуация разнится в зависимости от субъекта, она настолько динамичная, что меняется каждый день в субъектах. Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты», — цитирует министра ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала решение о переводе школьников классов с 6-го по 11-й в столице на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Кроме того, в Курганской области студентов переводят на дистанционное обучение с 19 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить