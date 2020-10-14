Фальков рассказал об условиях перевода вузов на удалёнку

Университеты в России будут переходить на дистанционное обучение в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, сообщил в эфире «Россия 1» глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в настоящее время переводятся на удалёнку только отдельные группы.

«Поскольку ситуация разнится в зависимости от субъекта, она настолько динамичная, что меняется каждый день в субъектах. Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты», — цитирует министра ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала решение о переводе школьников классов с 6-го по 11-й в столице на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Кроме того, в Курганской области студентов переводят на дистанционное обучение с 19 октября.