В Курганской области студентов переводят на удалёнку с 19 октября

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В Курганской области студентов переводят на дистанционное обучение с 19 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
В Курганской области студентов переводят на удалёнку с 19 октября
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы регионального правительства.

«Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба», — заявили в пресс-службе.

В связи с этим в профессиональных образовательных организациях региона определяются методические материалы по использованию дистанционных технологий для студентов и педагогов.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области рассказали о ситуации с COVID-19.

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