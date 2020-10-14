В Курганской области студентов переводят на удалёнку с 19 октября
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы регионального правительства.
«Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба», — заявили в пресс-службе.
В связи с этим в профессиональных образовательных организациях региона определяются методические материалы по использованию дистанционных технологий для студентов и педагогов.
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