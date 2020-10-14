Власти Москвы пояснили перевод старшеклассников на дистанционку

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала прокомментировала решение о переводе школьников 6—11-х классов в столице на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

«Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6—11-х классов и только 30% — дети младшего школьного возраста», — заявила Ракова.

Она отметила, что «основное инфицирование и риски развития инфекции, они как раз в группе старших возрастов».

«Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определённый период времени. Надеюсь, что других мер не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернёмся к нормальному режиму работы», — добавила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

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