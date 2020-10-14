В Подмосковье заявили об отсутствии пока планов вводить пропуска

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала «Россия-24», что пока планов вводить электронные пропуска в регионе нет.
В Подмосковье заявили об отсутствии пока планов вводить пропуска
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о планах региональных властей вновь вводить систему цифровых пропусков для передвижения в Подмосковье.

Ранее Воробьёв рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Он отметил, что для борьбы с эпидемией в Подмосковье будет расширен коечный фонд.

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