Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Он отметил, что для борьбы с эпидемией в Подмосковье будет расширен коечный фонд.

«Мы идём темпом по созданию коек на уровне около 15 тыс. к 1 ноября. Это очень большая цифра. Каждый глава должен быть вовлечён в эту работу как никогда», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Он отметил, что в среднем в Подмосковье госпитализируют 550 человек в день по СОVID-19 и пневмонии. Неделю назад этот показатель составлял 400—420 человек в сутки.

«К сожалению, мы все прекрасно видим, и стар и млад, что в каждом городе растет количество заболеваний. Наша задача — каждому быть на своём месте и оказать помощь, поддержку всем, кто в ней нуждается. Если сравнивать госпитализацию прошедших недель, то, к сожалению, она растет. Плюс 40%», — сказал он.

Ранее Воробьёв заявил о намерении властей Подмосковья сделать всё, чтобы не допустить введения карантина по коронавирусу в регионе.