Эксперт оценил влияние пандемии на психическое здоровье

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Главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе оценил влияние пандемии на психическое здоровье людей.
Эксперт оценил влияние пандемии на психическое здоровье
  • Pixabay

«Тревога, безусловно, должна быть, и она существует. Но в части случаев она становится более выраженной, когда мы не знаем, что делать», — цитирует эксперта НТВ.

По его словам, тревога будет снижаться, если знать, что есть определённый образ жизни, согласно которому нужно носить маски, не выходить из дома без крайней необходимости, не собираться большими компаниями, тем самым минимизируя вероятность заболевания.

Как отметил Кекелидзе, на фоне пандемии люди могут переживать и депрессию, но это не частое явление, и каждый случай требует отдельного изучения.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 14 231 случай COVID-19.

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