В доме престарелых в Псковской области выявили очаг коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что специалисты выявили очаг коронавируса в Себежском доме-интернате для престарелых.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«В Псковской области добавился новый очаг. Случаи заражения выявлены у двух постояльцев и семи человек персонала Себежского дома-интерната для престарелых и инвалидов», — указал он.

Отмечается, что в связи с произошедшим проводится эпидрасследование.

Ранее в беседе с газетой «Известия» член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.