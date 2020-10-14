В доме престарелых в Псковской области выявили очаг коронавируса

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что специалисты выявили очаг коронавируса в Себежском доме-интернате для престарелых.
В доме престарелых в Псковской области выявили очаг коронавируса
  • Pixabay

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«В Псковской области добавился новый очаг. Случаи заражения выявлены у двух постояльцев и семи человек персонала Себежского дома-интерната для престарелых и инвалидов», — указал он.

Отмечается, что в связи с произошедшим проводится эпидрасследование.

Ранее в беседе с газетой «Известия» член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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