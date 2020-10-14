В Удмуртии рассказали о ситуации с COVID-19

В Удмуртии рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные оперштаба.

По данным на утро 14 октября выявлено 120 новых случаев коронавируса.

В частности, заболели 57 ижевчан, по семь человек в Глазове и Воткинске, по пять — в Сарапуле, Балезинском и Завьяловском районах, по четыре — в Игринском и Увинском, по три случая — в Граховском, Кезском, Красногорском, Малопургинском и Шарканском районах.

Выздоровели 72 человека.

Ранее в беседе с газетой «Известия» член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.