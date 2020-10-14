В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

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В Кировской области за сутки выявили 100 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

У всех 100 заболевших коронавирусная инфекция протекает с симптомами.

На данный момент лечение в стационарах проходят 2697 пациентов. Ещё 8794 человека лечатся в амбулаторных условиях.

За сутки выздоровели 284 человека.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты аналитического центра «Авито Работа» оценили отношение работодателей к мерам безопасности во время пандемии.

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