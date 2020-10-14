В Роскачестве рассказали о проверке макарон и растительного масла

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о проверке макаронных изделий и растительного масла.

«Для нас было очень приятным удивлением, когда мы исследовали макаронную категорию, — оказалось, что большое количество марок, которые потребитель считает итальянскими, производятся уже в России из российского зерна», — цитирует Life.ru Протасова.

По его словам, растительное масло в стране тоже довольно высокого качества.

Как отметил Протасов, категорий с высоким уровнем производства становится больше.

Тем не менее есть исключения. Например, это шоколадные шарики, где у большого количества марок в три-четыре раза превышено количество сахара, что не указано на маркировке, добавил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве дали советы по покупке яиц.