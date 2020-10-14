Новый сторожевой корабль «Балаклава» приступил к охране границы в районе Керченского пролива

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Новый пограничный сторожевой корабль «Балаклава» приступил к охране границы в районе Керченского пролива, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Новый сторожевой корабль «Балаклава» приступил к охране границы в районе Керченского пролива
  • © Пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Балаклава» будет нести службу в акватории Азовского и Чёрного морей и в Керченском проливе. Он должен обеспечивать безопасность российских субъектов морской экономической деятельности и противодействовать незаконному вылову водных биологических ресурсов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в акватории Чёрного моря экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» ЧФ провели совместное учение по противовоздушной обороне.

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