В акватории Чёрного моря прошли совместные учения кораблей ЧФ
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.
Корабли получили вводную по отражению средств воздушного нападения условного противника.
«Экипаж ПК «Дмитрий Рогачёв» отразил воздушную атаку, применив артиллерийский комплекс «Дуэт», а МРК «Орехово-Зуево» уничтожил воздушную цель с использованием корабельной зенитно-ракетной пусковой установки «Гибка», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
В мероприятии был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации для создания тактического фона.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО.