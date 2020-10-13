В акватории Чёрного моря прошли совместные учения кораблей ЧФ

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В акватории Чёрного моря экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» ЧФ провели совместное учение по противовоздушной обороне.
В акватории Чёрного моря прошли совместные учения кораблей ЧФ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.

Корабли получили вводную по отражению средств воздушного нападения условного противника.

«Экипаж ПК «Дмитрий Рогачёв» отразил воздушную атаку, применив артиллерийский комплекс «Дуэт», а МРК «Орехово-Зуево» уничтожил воздушную цель с использованием корабельной зенитно-ракетной пусковой установки «Гибка», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

В мероприятии был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации для создания тактического фона.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО.

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