В Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области прошли учения подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Занятия начались с десантирования в тылу условного противника. Также отработаны задачи по подготовке к разведке, установке минно-взрывных заграждений, организации засады.

Военнослужащие поочередно захватили командные пункты, после чего ликвидировали их.

Всего к учениям привлекли более 200 человек и около 20 единиц вооружения и спецтехники.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Тамбовской области прошли учения спецназа ЗВО.