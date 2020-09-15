В Ленобласти прошли учения разведчиков ЗВО
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Занятия начались с десантирования в тылу условного противника. Также отработаны задачи по подготовке к разведке, установке минно-взрывных заграждений, организации засады.
Военнослужащие поочередно захватили командные пункты, после чего ликвидировали их.
Всего к учениям привлекли более 200 человек и около 20 единиц вооружения и спецтехники.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Тамбовской области прошли учения спецназа ЗВО.