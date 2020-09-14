В Тамбовской области прошли учения спецназа ЗВО
- © Ульяна Соловьева
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Задачей было захватить базу условных лидеров бандформирований. На нужную точку десантировались с военно-транспортных самолётов. Сразу после приземления участники манёвров вступали в «бой».
Военнослужащие выполнили штурм укреплённого района и зачистку захваченного здания.
Итоговая часть занятий состоялась после заката. Разведчики задействовали оптико-электронные комплексы «Ирония» и приборы ночного видения.
К учениям привлекли более 500 военнослужащих.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Минобороны прокомментировали манёвры для проверки боеготовности системы ПВО стран СНГ, для тренировки будет задействовано более 60 самолётов.