Более 60 самолётов задействуют для проверки боеготовности системы ПВО СНГ

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В Минобороны прокомментировали манёвры для проверки боеготовности системы ПВО стран СНГ, для тренировки будет задействовано более 60 самолётов.
Более 60 самолётов задействуют для проверки боеготовности системы ПВО СНГ
  • ©mil.ru

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные Минобороны России.

По данным министерства, на тренировке военные отработают применение ПВО по самолётам, «нарушившим» государственную границу стран СНГ. В манёврах задействуют более 130 командных пунктов на территории семи стран и более 60 самолётов, среди которых Су-27, МиГ-29, Ту-22 и другие.

В учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Сообщается, что объединённая ПВО управляется сотрудниками центра управления Воздушно-космических сил России, который расположен в Москве.

Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября в России.

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