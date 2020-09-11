Более 60 самолётов задействуют для проверки боеготовности системы ПВО СНГ

В Минобороны прокомментировали манёвры для проверки боеготовности системы ПВО стран СНГ, для тренировки будет задействовано более 60 самолётов.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные Минобороны России.

По данным министерства, на тренировке военные отработают применение ПВО по самолётам, «нарушившим» государственную границу стран СНГ. В манёврах задействуют более 130 командных пунктов на территории семи стран и более 60 самолётов, среди которых Су-27, МиГ-29, Ту-22 и другие.

В учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Сообщается, что объединённая ПВО управляется сотрудниками центра управления Воздушно-космических сил России, который расположен в Москве.

Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября в России.