Более 60 самолётов задействуют для проверки боеготовности системы ПВО СНГ
- ©mil.ru
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные Минобороны России.
По данным министерства, на тренировке военные отработают применение ПВО по самолётам, «нарушившим» государственную границу стран СНГ. В манёврах задействуют более 130 командных пунктов на территории семи стран и более 60 самолётов, среди которых Су-27, МиГ-29, Ту-22 и другие.
В учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Сообщается, что объединённая ПВО управляется сотрудниками центра управления Воздушно-космических сил России, который расположен в Москве.
Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября в России.