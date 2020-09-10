Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

Китайские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые будут проходить на территории России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Китая.

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.