Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Китая.
«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
Ранее сообщалось, что Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.