В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19

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В Татарстане за последние сутки у 36 человек выявлена коронавирусная инфекция.
В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Казани — 23. Три человека заболели в Зеленодольском районе, по два — в Буинском, Верхнеуслонском и Лаишевском районах.

За последние 24 часа выписаны 63 человека.

Ранее в беседе с ФАН Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, напомнил об особенностях COVID-19.

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