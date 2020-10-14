В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения республики.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Казани — 23. Три человека заболели в Зеленодольском районе, по два — в Буинском, Верхнеуслонском и Лаишевском районах.
За последние 24 часа выписаны 63 человека.
Ранее в беседе с ФАН Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, напомнил об особенностях COVID-19.