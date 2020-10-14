В акватории Финского залива обезвредили немецкую мину времён Второй мировой войны

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Экипаж военного тральщика «Александр Обухов» обезвредил немецкую мину времён Второй мировой войны в судоходном районе акватории Финского залива.
В акватории Финского залива обезвредили немецкую мину времён Второй мировой войны
  • © Средне-Невский завод

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Это было минное заграждение, поставленное во Вторую мировую войну немцами, так как они находились на дистанции 60 метров друг от друга, и это было довольно большое поле», — заявил гидроакустик Олег Дударенко.

Со своей стороны, командир тральщика Сергей Пожидаев отметил, что на момент послевоенного траления противоминные корабли не обладали такими техническими средствами, поэтому могли что-то пропустить.

«Донные мины вообще тяжело уничтожаются», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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