В акватории Финского залива обезвредили немецкую мину времён Второй мировой войны
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Это было минное заграждение, поставленное во Вторую мировую войну немцами, так как они находились на дистанции 60 метров друг от друга, и это было довольно большое поле», — заявил гидроакустик Олег Дударенко.
Со своей стороны, командир тральщика Сергей Пожидаев отметил, что на момент послевоенного траления противоминные корабли не обладали такими техническими средствами, поэтому могли что-то пропустить.
«Донные мины вообще тяжело уничтожаются», — добавил он.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.