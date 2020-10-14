В акватории Финского залива обезвредили немецкую мину времён Второй мировой войны

Экипаж военного тральщика «Александр Обухов» обезвредил немецкую мину времён Второй мировой войны в судоходном районе акватории Финского залива.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Это было минное заграждение, поставленное во Вторую мировую войну немцами, так как они находились на дистанции 60 метров друг от друга, и это было довольно большое поле», — заявил гидроакустик Олег Дударенко.

Со своей стороны, командир тральщика Сергей Пожидаев отметил, что на момент послевоенного траления противоминные корабли не обладали такими техническими средствами, поэтому могли что-то пропустить.

«Донные мины вообще тяжело уничтожаются», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.